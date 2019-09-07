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Даниил Медведев вышел в финал US Open, где сыграет с Рафаэлем Надалем

09:44, 07.09.2019
Даниил Медведев вышел в финал US Open, где сыграет с Рафаэлем Надалем
Фото: twitter.com/usopen

Российский теннисист Даниил Медведев вышел в финал турнира «Большого шлема» US Open в США.

23-летний россиянин в полуфинале обыграл болгарина Григора Димитрова — 7:6, 6:4, 6:3.

Таким образом, Медведев стал первым теннисистом из России вышедшим в финал турниров «Большого шлема» после Марата Сафина на Australian Open-2005.

В решающем матче Медведев сыграет с трехкратным чемпионом турнира испанцем Рафаэлем Надалем.

СпортОбщество
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