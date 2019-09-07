Даниил Медведев вышел в финал US Open, где сыграет с Рафаэлем Надалем
Российский теннисист Даниил Медведев вышел в финал турнира «Большого шлема» US Open в США.
23-летний россиянин в полуфинале обыграл болгарина Григора Димитрова — 7:6, 6:4, 6:3.
Таким образом, Медведев стал первым теннисистом из России вышедшим в финал турниров «Большого шлема» после Марата Сафина на Australian Open-2005.
В решающем матче Медведев сыграет с трехкратным чемпионом турнира испанцем Рафаэлем Надалем.СпортОбщество
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