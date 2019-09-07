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Управляющий потребовал с основателя «Симурга» 25 млн рублей

07:23, 07.09.2019
Управляющий потребовал с основателя «Симурга» 25 млн рублей
Фото: google.com/maps / скриншот

Конкурсный управляющий ООО «Симург» подал заявление о взыскании убытков с основателя компании Самата Хакимова. Сумма требований составляет 25 млн рублей.

Об этом говорится в сообщении, опубликованном в реестре сведений о банкротстве.

Ранее «Реальное время» сообщало, что управляющий «Симурга» оспорил участие Хакимова в списке кредиторов. Основатель девелоперской группы пытался взыскать со своей компании 47 млн рублей.

Бизнес Татарстан
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