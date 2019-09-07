Управляющий потребовал с основателя «Симурга» 25 млн рублей
Конкурсный управляющий ООО «Симург» подал заявление о взыскании убытков с основателя компании Самата Хакимова. Сумма требований составляет 25 млн рублей.
Об этом говорится в сообщении, опубликованном в реестре сведений о банкротстве.
Ранее «Реальное время» сообщало, что управляющий «Симурга» оспорил участие Хакимова в списке кредиторов. Основатель девелоперской группы пытался взыскать со своей компании 47 млн рублей.Бизнес Татарстан
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