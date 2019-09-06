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Эксперт прогнозирует курс доллара на неделю не выше 67 рублей

20:15, 06.09.2019
Эксперт прогнозирует курс доллара на неделю не выше 67 рублей

Директор по аналитическому маркетингу «Ак Барс» Банка Руслан Селиванов считает, что на следующей неделе курс рубля будет находиться в диапазоне 66—67 рублей за $1.

Рубль в начале недели ослаб и в моменте превышал значения выше 67 рублей за $1, но позже укрепился. Это произошло благодаря улучшению внешнего фона, увеличения нефтяных котировок, ослабления американской валюты к валютам развивающихся стран.

На предстоящей неделе ключевым событием будет заседание ЕЦБ, а еще через неделю заседание ФРС США, по итогам которых рынки ожидают смягчения монетарной политики, такие настроения положительно скажутся на отечественной валюте. Также позитивным фактором является ослабление торгового противостояния США и Китая.

Напомним, что ЦБ снизил ключевую ставку до 7% годовых — это минимум с 2014 года.

АналитикаЭкономикаФинансыБанки
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