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Гендиректор «Салавата»: «Пол» зарплат не сильно затрагивает наш клуб, мы гораздо выше этой планки»

19:36, 06.09.2019
Гендиректор «Салавата»: «Пол» зарплат не сильно затрагивает наш клуб, мы гораздо выше этой планки»
Фото: hcsalavat.ru

Генеральный директор «Салавата Юлаева» Александр Курносов прокомментировал решения, принятые сегодня советом директоров КХЛ.

«По поводу аренды на рабочих группах перед Советом директоров шли очень жаркие споры. Мы выступили за, но с определенными условиями вроде возраста хоккеистов и максимального количества игроков, которых можно отдать или взять в аренду. Видели, как некоторые клубы раньше пытались скрыть этот процесс, теперь этот механизм станет полностью открытым.

У нас есть ряд хоккеистов, которых мы бы могли отдать, чтобы они развивались и росли в другой команде. Продавать их с учетом будущего потолка зарплат — не очень хорошо, а вот аренда в данном случае — самое то.

«Пол» зарплат не сильно затрагивает конкретно «Салават Юлаев», так как мы находимся гораздо выше этой планки. Но это решение правильное, ведь все хотят видеть еще большую конкуренцию в КХЛ. А введение «пола» зарплат — еще один шаг в этом направлении», — цитирует функционера пресс-служба КХЛ.

Ранее совет директоров КХЛ принял несколько решений по развитию лиги на предстоящие сезоны, таких как, легализация арендных сделок между клубами и введение жесткого пола зарплат игроков.

СпортХоккей Башкортостан
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