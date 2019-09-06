Гендиректор «Салавата»: «Пол» зарплат не сильно затрагивает наш клуб, мы гораздо выше этой планки»

Генеральный директор «Салавата Юлаева» Александр Курносов прокомментировал решения, принятые сегодня советом директоров КХЛ.

«По поводу аренды на рабочих группах перед Советом директоров шли очень жаркие споры. Мы выступили за, но с определенными условиями вроде возраста хоккеистов и максимального количества игроков, которых можно отдать или взять в аренду. Видели, как некоторые клубы раньше пытались скрыть этот процесс, теперь этот механизм станет полностью открытым.

У нас есть ряд хоккеистов, которых мы бы могли отдать, чтобы они развивались и росли в другой команде. Продавать их с учетом будущего потолка зарплат — не очень хорошо, а вот аренда в данном случае — самое то.

«Пол» зарплат не сильно затрагивает конкретно «Салават Юлаев», так как мы находимся гораздо выше этой планки. Но это решение правильное, ведь все хотят видеть еще большую конкуренцию в КХЛ. А введение «пола» зарплат — еще один шаг в этом направлении», — цитирует функционера пресс-служба КХЛ.

Ранее совет директоров КХЛ принял несколько решений по развитию лиги на предстоящие сезоны, таких как, легализация арендных сделок между клубами и введение жесткого пола зарплат игроков.