Telegram разрешил пользователям скрывать свой номер телефона

Telegram расширил настройки конфиденциальности и разрешил пользователям скрывать номера своих телефонов, об этом разработчики сообщили в блоге мессенджера.

Ранее при выборе опции «не показывать никому мой номер» телефон оставался виден тем, кто сохранил его в своих контактах, вне зависимости от настроек приватности.

В обновленной версии появилась возможность скрыть свой номер от всех пользователей и ограничить круг лиц, которые смогут найти человека по номеру телефону.

Ранее сообщалось, что социальная сеть Twitter временно заблокировала функцию создания твитов с помощью текстовых СМС-сообщений. Это связано с тем, что хакеры взломали аккаунт одного из основателей и гендиректора Twitter Джека Дорси через телефон, привязанный к СМС. За недолгое время злоумышленники опубликовали от имени Дорси несколько расистских сообщений и угроз взрыва. Среди них было оповещение, что штаб-квартира Twitter в Сан-Франциско будет взорвана.

