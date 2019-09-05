Twitter отключил возможность публикации твитов с помощью СМС
Социальная сеть Twitter временно заблокировала функцию создания твитов с помощью текстовых СМС-сообщений.
Это связано с тем, что хакеры взломали аккаунт одного из основателей и гендиректора Twitter Джека Дорси через телефон, привязанный к СМС. За недолгое время злоумышленники опубликовали от имени Дорси несколько расистских сообщений и угроз взрыва. Среди них было оповещение, что штаб-квартира Twitter в Сан-Франциско будет взорвана.
«Мы делаем этот шаг из-за уязвимостей, которые должны быть устранены операторами мобильной связи, и нашей зависимости от наличия связанного номера телефона для двухфакторной аутентификации», — говорится в сообщении Twitter.
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