Twitter отключил возможность публикации твитов с помощью СМС

Социальная сеть Twitter временно заблокировала функцию создания твитов с помощью текстовых СМС-сообщений.

Это связано с тем, что хакеры взломали аккаунт одного из основателей и гендиректора Twitter Джека Дорси через телефон, привязанный к СМС. За недолгое время злоумышленники опубликовали от имени Дорси несколько расистских сообщений и угроз взрыва. Среди них было оповещение, что штаб-квартира Twitter в Сан-Франциско будет взорвана.



«Мы делаем этот шаг из-за уязвимостей, которые должны быть устранены операторами мобильной связи, и нашей зависимости от наличия связанного номера телефона для двухфакторной аутентификации», — говорится в сообщении Twitter.

