Новости технологий

16:20 МСК Все новости
Новости раздела
Технологии

Twitter отключил возможность публикации твитов с помощью СМС

15:14, 05.09.2019
Twitter отключил возможность публикации твитов с помощью СМС
Фото: pixabay.com

Социальная сеть Twitter временно заблокировала функцию создания твитов с помощью текстовых СМС-сообщений.

Это связано с тем, что хакеры взломали аккаунт одного из основателей и гендиректора Twitter Джека Дорси через телефон, привязанный к СМС. За недолгое время злоумышленники опубликовали от имени Дорси несколько расистских сообщений и угроз взрыва. Среди них было оповещение, что штаб-квартира Twitter в Сан-Франциско будет взорвана.

«Мы делаем этот шаг из-за уязвимостей, которые должны быть устранены операторами мобильной связи, и нашей зависимости от наличия связанного номера телефона для двухфакторной аутентификации», — говорится в сообщении Twitter.

Технологии
Распечатать материал
комментарии 0

комментарии

Пока никто не оставил комментарий, будьте первым

Войти через соцсети
Свернуть комментарии

Читайте также

Спецпроекты

Рекомендуем

Новости партнеров