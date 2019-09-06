В Казани на бетонном заводе разбился стажер

Следком возбудил уголовное дело по случаю смертельного падения с лестницы 38-летнего работника ООО «Казанский бетонный завод». Его нашли мертвым утром 4 сентября в компрессорной завода.



Уже установлено, что на завод этот сотрудник устроился стажером водителя миксера 8 августа. По предварительным данным следствия, 4 сентября на работе его не ждали, однако он пришел пьяным, стал подниматься по лестнице без поручней на второй этаж и упал.

От смертельных ранений мужчина скончался на месте.

Дело расследуется по статье — нарушение требований охраны труда, повлекшее по неосторожности смерть человека, подозреваемых пока нет, сообщили «Реальному времени» в Следкоме.

В отделе кадров предприятия с силовиками поделились информацией, что ранее покойный уже устраивался на завод, но был уволен за «систематическое нахождение в состоянии алкогольного опьянения».