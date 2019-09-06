КАМАЗы пятого поколения будут оснащаться шинами «Мишлен»

КАМАЗы новейшего модельного ряда грузовиков пятого поколения будут оснащаться высокотехнологичными шинами компании «Мишлен». Компании подписали соглашение о стратегическом партнерстве на международной выставке коммерческих автомобилей Comtrans.



В рамках сотрудничества компания «Мишлен» выступит глобальным партнером КАМАЗа по достижению лучшей стоимости владения автопарком. Оснащение грузовиков шинами Michelin X Multi Energy Z&D и Michelin X Line Energy Z2&D2 поможет обеспечить наименьшую стоимость владения и высокую топливную экономичность.

«По замыслу партнеров, применение на КАМАЗах шин Michelin должно повысить рентабельность деятельности автотранспортных компаний, специализирующихся на магистральных перевозках, а также увеличить производительность транспортных средств», — передает пресс-служба российской компании.

Ранее сообщалось, что ПАО «КАМАЗ» и компания X5 Retail Group заключили соглашение о партнерстве, в рамках которого будет протестирована интеллектуальная транспортная система. Документ подписан на международной выставке коммерческих автомобилей Comtrans.