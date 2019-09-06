Новое предприятие в Татарстане будет экспортировать зерно в регионы России, Иран и Турцию

Новое хлебоприемное предприятие на берегу Камы в Татарстане будет будет экспортировать зерно в регионы РФ, Иран и Турцию.

На сегодняшний день строительство этого завода завершается, сообщает пресс-служба исполкома Нижнекамского района.

В проект инвестируют 100 млн рублей частных средств, будет создано 30 рабочих мест, рассказал замглавы исполкома района.

Ранее сообщалось, что в Камских Полянах началось строительство нового кластера по переработке помидоров и огурцов. Завод стоил 80 млн рублей, половина из них — грантовые средства. На предприятии появится 60 рабочих мест.