«Яндекс.Такси» с Гарри Нуриевым выпустили коллекцию вещей из ремней безопасности

Сервис «Яндекс.Такси» и основатель архитектурного бюро Crosby Studios Гарри Нуриев выпустили коллекцию одежды Safe is the new sexy. Базовым элементом в коллекции стали автомобильные ремни безопасности .

Другими элементами для создания коллекции стали также автозамки и автомобильная аптечка. В качестве ткани использовали обивку кресел в авто и микрофибру.

По словам директора по маркетингу «Яндекс.Такси» Дарьи Золотухиной, проект «Safe is the new sexy является размышлениями на тему безопасности в движении». Коллекцию представят на Международной ярмарке современного искусства Cosmoscow 2019 с 6 по 8 сентября.