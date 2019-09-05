В результате аварии на Ломжинской в больницы Казани попали пять человек

В Минздраве РТ рассказали, что пятеро пешеходов были госпитализированы, после того, как грузовик въехал в торговцев возле рынка «Ала-Дим».

«В результате ДТП на Ломжинской улице пострадали пять человек, в основном — пожилые люди. Бригадами скорой помощи они доставлены в травматологический центр Республиканской клинической больницы», — приводит слова представителя министерства «Интерфакс».

Состояние пациентов оценивается как средней степени тяжести.

Напомним, что сегодня в Казани на улице Ломжинская грузовой автомобиль около 16:00 въехал на тротуар. Он снес столб и железное ограждение, травмировал людей и в конце концов врезался в другой грузовик.