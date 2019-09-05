Специалисты рассказали о методах лечения рака кишечника — видео

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В Казани онкологи обсудили методы борьбы с раком кишечника. Все они сошлись на важности выявления онкологии на ранних стадиях, передают «Новости Татарстана» телеканала ТНВ.

«Есть очень ранние признаки заболевания. Их можно обнаружить с помощью тестов. Вот эти тесты включены в программу диспансеризации взрослого населения», — сказал главный внештатный онколог ПФО Рустем Хасанов.

Для татарстанских врачей провели операцию по удалению опухоли в прямом эфире. Возможность увидеть использование самых современных методов позволит им научиться проводить подобные операции самостоятельно.

Малоинвазивные технологии позволяют хирургам проводить вмешательство с минимальными надрезами. Это в свою очередь сокращает срок восстановления пациента.

В прошлом году в Татарстане рак толстой кишки стал вторым по распространенности онкозаболеванием.