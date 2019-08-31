Хакеры взломали аккаунт основателя Twitter Джека Дорси в соцсети

Хакеры смогли взломать Twitter-аккаунт одного из основателей социальной сети Джека Дорси взломали.

На данный момент контроль над аккаунтом восстановлен. За недолгое время злоумышленники опубликовали несколько расистских сообщений и угроз взрыва. Среди них было оповещение, что штаб-квартира Twitter в Сан-Франциско будет взорвана, пишет New York Times.



Ранее сообщалось, что Дорси по итогам 2018 года получил зарплату в размере 140 центов, что составляет порядка 90 рублей. Он, вернувшись на пост главы компании после четырехлетнего перерыва, полностью отказался от денежных вознаграждений.