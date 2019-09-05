За время WorldSkills Kazan гости чемпионата прокачали свыше 11 терабайт трафика

За время проведения WorldSkills Kazan посетители «Казань Экспо» и церемоний открытия и закрытия чемпионата на «Казань Арене» прокачали свыше 11 терабайт мобильного трафика. Об этом «Реальному времени» рассказали в пресс-службе ПАО «МегаФон» (компания отвечала за обеспечение связи на чемпионате).

Пик интернет-пользования во время самого чемпионата пришелся на 25 августа — на стриминг, мессенджеры, социальные сети и прочие способы обмена данными ушло свыше терабайта трафика. Самым активным в плане голосовых сервисов стало 23 августа — проговорили 50 тысяч минут.

Однако наиболее активно мобильным интернетом пользовались на церемонии закрытия WorldSkills Kazan на «Казань Арене».

— Эмоциональный накал церемонии награждения победителей в присутствии президента России Владимира Путина, зрелищность и яркость шоу с участием Левана Горозии, Филиппа Киркорова и Светланы Лободы привели к скачку активности зрителей в социальных сетях. За вечер 27 августа на «Казань Арене» прокачали 2 терабайта трафика, — отметил Дмитрий Кузнецов, директор регионального отделения компании «МегаФон» в Республике Татарстан.

Ранее сообщалось, что в подготовку сотовой сети на «Казань Экспо» к чемпионату WorldSkills вложили 20 миллионов рублей.