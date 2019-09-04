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Руслан Шигабутдинов провел заседание Совета директоров ПАО «Казаньоргсинтез»

14:56, 04.09.2019 Сюжет:  ПАО «Казаньоргсинтез» – статьи в бизнес-газете «Реальное время»
Руслан Шигабутдинов провел заседание Совета директоров ПАО «Казаньоргсинтез»
Фото: Роман Хасаев

На ПАО «Казаньоргсинтез» состоялось очередное заседание Совета директоров под руководством его председателя Руслана Шигабутдинова. В заседании приняли участие 10 из 11 членов совета.

В числе представленных вопросов на Совете директоров рассмотрели бухгалтерскую (финансовую) отчетность ПАО «Казаньоргсинтез» за 6 месяцев 2019 года и Программу стратегического развития ПАО «Казаньоргсинтез» до 2025 года. Оба документа были приняты к сведению большинством голосов.

Также по результатам заседания Совета директоров в состав Исполнительной дирекции ПАО «Казаньоргсинтез» был включен Айдар Ахметшин, который с 1 июля 2019 года занял должность заместителя генерального директора по персоналу и общим вопросам.

ПромышленностьНефтехимия Татарстан
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