«Казаньоргсинтез» вошел в тройку лучших предприятий России по снижению выбросов парниковых газов

Фото: ПАО «Казаньоргсинтез»

ПАО «Казаньоргсинтез» приняло участие в III Всероссийском конкурсе на лучшую организацию работ в области снижения выбросов парниковых газов «Климат и ответственность — 2019». Предприятие заняло третье место в номинации «Лучшая организация Российской Федерации в области снижения выбросов парниковых газов среди организаций, выбрасывающих менее 150 тыс. т СО2-эквивалента в год».



Жюри конкурса отметило, что ПАО «Казаньоргсинтез», реализуя программы энергоресурсоэффективности и экологического менеджмента, добивается снижения не только косвенных выбросов парниковых газов (порядка 100 тыс. тонн СО2-эквивалента), но и внедрило технологию рекуперации сбросных газов. Ежегодно предприятие извлекает порядка 20 тысяч тонн жидкого диоксида углерода из сбросных факельных газов для использования в качестве сырья для производства поликарбонатов и для нейтрализации щелочных стоков при очистке сточных вод на очистных сооружениях.



Конкурс проводится по трем номинациям. Основная цель конкурса — привлечение внимания к проблеме изменения климата, выявление и распространение наилучших практик снижения выбросов парниковых газов и демонстрация достижений компаний и субъектов Российской Федерации в климатической сфере.

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