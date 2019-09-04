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Промышленность

В Татарстане запустят проект по диагностике тепловых сетей с помощью роботов и после растиражируют в регионах

13:02, 04.09.2019
В Татарстане запустят проект по диагностике тепловых сетей с помощью роботов и после растиражируют в регионах
Фото: mpt.tatarstan.ru

В Татарстане будет реализован пилотный проект по диагностике тепловых сетей с помощью роботов. В дальнейшем он будет тиражирован в другие регионы России.

Технология направлена на снижение рисков возникновения аварий в энергетической отрасли. Соответствующее соглашение между АО «Татэнерго» и ФБУ «НТЦ Энергобезопасность» подписано в присутствии президента Татарстана Рустама Минниханова, говорится на сайте республиканского Минпромторга.

Компании будут заниматься проведением диагностики тепловых сетей, принадлежащих «Татэнерго». В теплоснабжающей отрасли эта технология будет применена впервые, хотя уже давно успешно применяется в нефтяной.

Отечественная разработка дает возможность выявлять дефектные участки и своевременно планировать ремонтные работы, а также существенно снизить затраты на них.

ПромышленностьЭкономикаОбществоВластьБизнес Татарстан
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