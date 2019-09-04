Инвестор из Гонконга построит на Дальнем Востоке крупнейший завод метанола

Компания Sherwood Energy, зарегистрированная в Гонконге, намерена построить завод по производству метанола в Хабаровском крае.

На первой стадии реализации проекта предполагается создание производства метанола мощностью 7,2 млн тонн в год в поселке Аян Хабаровского края. Сырьем должен стать газ месторождений западной Якутии, который планируется поставлять на побережье Охотского моря по газопроводу длиной около 1,2 тыс. км. Весь проект оценивается в 740 млрд руб.

Соответствующее соглашение Sherwood Energy подписала на Восточном экономическом форуме с Агентством Дальнего Востока по привлечению инвестиций и поддержке экспорта.

Опрошенные «Коммерсантом» эксперты отметили, что мощность завода фоне мирового производства из нефтегазового сырья 80 млн тонн в год выглядит «непомерно большой». Вывод проекта на рынок, даже если все объемы заберет КНР, приведет к снижению цен на метанол.

Ранее стало известно, что татарстанский «Аммоний» может войти в состав крупнейшего уральского химического комплекса АО «Азот», контролируемого бизнесменом-миллиардером Романом Троценко.



Ранее глава ОАО «Татнефтехиминвест-холдинг» Рафинат Яруллин в своем докладе прогнозировал, что после 2024 года в стране к этому сроку может появиться около 13 метанольных производств мощностью от 0,5 до 1,8 млн тонн.

