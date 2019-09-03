Правительство Татарстана продлило несколько госпрограмм

Премьер-министр Татарстана Алексей Песошин подписал постановления о продлении нескольких государственных программ. Документы опубликованы на официальном портале правовой информации.

Так, до 2022 года продлено действие госпрограммы развития информационных и коммуникационных технологий в Республике Татарстан «Открытый Татарстан». Ранее она действовала до 2021 года. Продление потребует 2,7 млн рублей из бюджета РТ. В целом на реализацию программы с 2014 по 2022 год потратят 26,9 млн рублей.

Кроме того, продлена государственная программа «Управление государственными финансами Республики Татарстан» до 2024 года. Изначально она была предусмотрена до 2021 года. Дополнительно на реализацию программы в 2022 году направят 10,2 млн рублей, в 2023 году — 10,6 млн рублей, в 2024 году — 10 млн рублей. Всего же выделят 118 млн рублей.

Ранее правительство РТ продлило госпрограмму защиты населения и территорий от чрезвычайных ситуаций, обеспечения пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах в Татарстане до 2024 года.