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Управляющий «Свиягастроя» не нашел у компании признаков преднамеренного банкротства

11:40, 03.09.2019
Управляющий «Свиягастроя» не нашел у компании признаков преднамеренного банкротства
Фото: realnoevremya.ru

Арбитражный управляющий «Свиягастроя» не нашел у компании признаков преднамеренного или фиктивного банкротства. Соответствующее сообщение управляющий опубликовал накануне.

СМИ называют «Свиягастрой» близким к ПСО «Казань» подрядчиком. Компания, в частности, выполняла работы на стадионе в Самаре в качестве субподрядчика до тех пор, пока ПСО не заменило его на «Татдорстрой».

Конкурсное производство в отношении «Свиягастроя» открыли в феврале 2019 года. К настоящему моменту сумма требований кредиторов превысила 60 млн рублей.

Бизнес Татарстан
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