Начальника детского лагеря в Башкирии признали виновным в халатности, приведшей к инвалидности ребенка

В Башкортостане вынесли приговор 34-летнему начальнику детского палаточного военно-спортивного лагеря «Юный спецназовец» (базируется в Салавате), в котором 12-летний мальчик, нырнув в воду, получил тяжелую травму позвоночника. Он признан виновным в совершении преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 293 УК РФ (халатность, повлекшая по неосторожности причинение тяжкого вреда здоровью ребенка).

Следствие и суд установили, что 20 июня 2016 года во время пребывания в лагере подросток, нырнув в воду, ударился головой о каменное дно реки. Судебно-медицинская экспертиза показала, что здоровье ребенка вследствие этого существенно пострадало. Мальчик длительное время проходил лечение и последующую реабилитацию, по результатам которой ему была присвоена инвалидность.

Причиной происшествия стало нарушение начальником лагеря своих должностных обязанностей. Вопреки санитарно-эпидемиологическим требованиям он разрешил купание детей в реке Сиказа в месте, не оборудованном для купания. Подсудимый вину в совершенном преступлении не признал, сообщается на сайте СУ СК РФ по РБ.

Суд приговорил виновного к трем годам лишения свободы условно с испытательным сроком на три года. Мужчине запрещено занимать должности в государственных и муниципальных учреждениях в сфере образования в течение двух лет.

Напомним, этим летом в одном из детских лагерей Башкирии произошел пожар. Детей в лагере не было, никто не пострадал.