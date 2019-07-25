В Нижнекамске изменят способы борьбы с дикорастущей коноплей

В Нижнекамске необходимо изменить способы истребления дикорастущей конопли. К такому решению пришли представители силовых ведомств и главы сельских поселений в рамках встречи антинаркотической комиссии.

В Управлении МВД России по Нижнекамскому району пообещали усилить надзор и чаще применять штрафные санкции для собственников земель, а главы сельских поселений предложили обрабатывать заросли сильнодействующими гербицидами.

Заместитель главы исполкома Ильнар Бадретдинов поручил определить предполагаемые масштабы конопляных полей в районе и обозначить примерную смету на их ликвидацию.



«Мы должны на следующий год такой вариант предусмотреть», — приводит его слова официальный сайт Нижнекамского муниципального района.



Напомним, что задачу по борьбе с дикорастущей коноплей в апреле поставил президент РТ Рустам Минниханов. Операция под кодовым названием «Мак» продлится в республике до сентября.



В мае этого года жителя Алексеевского района осудили за изготовление наркотиков из дикорастущей конопли.