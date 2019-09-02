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«Татмедиа» подало в суд на московское издательство Clever

10:41, 02.09.2019
«Татмедиа» подало в суд на московское издательство Clever
Фото: pixabay.com

Арбитражный суд Татарстана 30 августа зарегистрировал иск АО «Татмедиа» к ООО «Клевер-Медиа-Групп». Согласно информации в карточке дела, сумма иска составляет 3,58 млн рублей.

Ответчик является юрлицом московского издательства Clever, которое занимается выпуском детской литературы. Издательство является поставщиком для ряда образовательных учреждений. Согласно данным системы «СПАРК-Интерфакс», за 2017 год компания заработала 29 млн рублей чистой прибыли. При этом в системе не фигурируют какие-либо госконтракты, где заказчиком бы выступало АО «Татмедиа», а подрядчиком — издательство Clever.

ТехнологииМедиа Татарстан
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