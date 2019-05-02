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В России создали независимое от Windows программное обеспечение

22:32, 02.05.2019
В России создали независимое от Windows программное обеспечение
Фото: realnoevremya.ru

Специалисты Томского государственного университета совместно с компанией «ЭлеСи» разработали первое отечественное программное обеспечение (ПО), полностью независимое от Windows.

Программно-инструментальный комплекс предназначен для тех секторов промышленности, в которых безопасность имеет критически важное значение. ПО может быть использовано на предприятиях атомной и химической промышленности, теплоэнергетического комплекса, заводах, занимающихся нефте— и газопереработкой.

Директор Института прикладной математики и компьютерных наук ТГУ Александр Замятин уточнил, что программный комплекс функционирует под управлением Unix-подобных операционных систем.

Всего в проект было вложено более 300 миллионов рублей, половину из которых составляет субсидия государства, сообщается на сайте ТГУ.

Ранее разработчики российского ПО пожаловались главе Минкомсвязи Константину Носкову на новые требования к авторам отечественного софта. Разработчики просят сделать более мягким решение об исключении из реестра отечественного ПО продуктов, которые базируются только на иностранных платформах и не поддерживают российские варианты.

ТехнологииIT
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