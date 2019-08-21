Названы сферы с самыми высокими зарплатами

Росстат назвал сферы с самыми высокими зарплатами. Самые высокие показатели зафиксированы в сфере добычи сырой нефти и природного газа, а также в производстве табака.

Средняя начисленная зарплата в сфере добычи сырой нефти и природного газа составила 172,9 тыс. рублей в июне 2019 года, в сфере производства табачных изделий — 113 тыс. рублей.

Согласно информации ведомства, зарплаты работников первой категории выросли в июне по отношению к маю 2019 года на 13,3%, а по отношению к июню 2018 года на 41,6%. В области производства табачных изделий повышение в июне 2019 года по сравнению с маем произошло на 3,7% и на 0,4% по сравнению с июнем 2018.

Низкий уровень среднемесячных зарплат зафиксирован в сферах производства одежды — 20,2 тыс. рублей, производства текстильных изделий — 25,8 тыс. рублей и производства мебели — 26,1 тыс. рублей.

Ранее сообщалось, по итогам июля 2019-го реальные зарплаты в России выросли на 3,5% в годовом выражении. Среднемесячная начисленная зарплата работников организаций в июле составила 45,9 тысячи рублей.