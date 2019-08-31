Гендиректор Tez Tour Дмитрий Шершнев скончался на 47-м году жизни

В ночь на субботу 31 августа скончался генеральный директор одного из крупнейших туроператоров России Tez Tour Дмитрий Шершнев. Он умер в возрасте 46 лет.

«Его уход — огромная и невосполнимая утрата для всех нас. В памяти коллег Дмитрий Алексеевич всегда останется мудрым, харизматичным руководителем и всецело увлеченным своим делом профессионалом. Он всегда заряжал коллег своей энергией, теплом, оптимизмом, показывая достойный пример в жизни и работе», — говорится на официальной странице компании в Facebook.

Также компания выразила соболезнования родным и близким Шершнева.