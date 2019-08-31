Правительство РФ одобрило выделение субсидий регионам на строительство объектов здравоохранения

Кабмин РФ одобрил распоряжение, согласно которому несколько регионов получат из бюджета более 420 млн рублей на строительство и реконструкцию объектов здравоохранения. Одним из получателей станет Самарская область.

«Проектом предусматривается выделение в 2019 году ассигнований в размере 421 498,3 тыс. рублей Республике Хакасия, Красноярскому краю, Кемеровской и Самарской областям для обеспечения ввода в эксплуатацию объектов здравоохранения, завершения расчетов по заключенным государственным контрактам и укрепления материально-технической базы медицинских организаций» — сообщается в опубликованных итогах заседания правительства от 29 августа.

Подчеркивается, что кабмин решил принять проект распоряжения.