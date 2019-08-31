Россия направит в Боливию самолет для тушения пожаров

В Боливию из России для борьбы с лесными пожарами направили самолет Ил-76.

Он прибудет через несколько дней.

«Мы его не арендуем, нам его предоставляют, мы будем оплачивать только эксплуатационные расходы», — сказал президент Боливии Эво Моралес, его слова приводит ТАСС.

Лесные пожары в стране наблюдаются на площади 700 тыс. га в департаменте Санта-Крус. Помощь в борьбе со стихией Боливии уже предоставили Аргентина, Чили, Перу и другие страны.

Ранее сообщалось, что ущерб от пожаров в Сибири с начала 2019 года уже составил 7 млрд рублей.