В казанском аэропорту сожжен туркменский инжир

В международном аэропорту «Казань» специалисты регионального Россельхознадзора при досмотре ручной клади и багажа авиапассажиров, прибывших из Ашхабада (Туркменистан), выявили подкарантинную продукцию (инжир) без фитосанитарного сертификата.

Вся задержанная подкарантинная продукция в количестве 7 кг уничтожена путем сжигания в утилизационной печи аэропорта под контролем специалистов управления.

Основанием для уничтожения стало введение с 16 апреля 2012 года Россельхознадзором временных ограничений на ввоз в Россию продукции растительного происхождения в багаже и ручной клади пассажиров, прибывающих из Таджикистана, Азербайджана и Туркменистана, напоминает Министерство сельского хозяйства и продовольствия республики. По статистике из 175 потенциальных карантинных вредных для России организмов 132 отсутствуют на территории страны, и занос хотя бы одного из них грозит серьезными экономическими и экологическими последствиями, разъясняет ведомство.

Напомним, с 10 августа Россия запретила ввоз плодовых культур из Китая. Это связано с поставками в РФ зараженных продуктов. К числу запрещенных относятся сливы, нектарины, абрикосы, персики, алыча, вишня, черешня, яблоки, груши и айва.