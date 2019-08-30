Сегодня на скачках в Казани разыграют приз в честь WorldSkills

Сегодня, 30 августа, в День города и республики, в Казани пройдет традиционный конноспортивный праздник. На нем впервые разыграют приз в честь 45-го мирового чемпионата по профессиональному мастерству по стандартам WorldSkills.

Также между участниками конноспортивных соревнований разыграют призовой фонд в размере 150 тыс. и приз Минсельхозпрода РТ в размере 350 тыс.рублей.

Всего планируется проведение 10 скачек и 6 заездов, в том числе на Кубок Президента РТ, приз Федерации коневодства и конного спорта Республики Татарстан.

Праздник начнется в 13:00, сообщает официальный портал мэрии Казани.

Напомним, сегодня казанцев и гостей столицы ждет еще целый ряд праздничных мероприятий. Среди них фестиваль городской культуры и искусств «Tat Cult», авто-мотошоу Kazan city racing, концерт звезд российской эстрады у Центра семьи «Казан» и оперный фестиваль под открытым небом «Казанская осень».