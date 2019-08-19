Хедлайнерами Дня города в Казани станут Feduk и Лэйна

30 августа в Казани будет отмечаться 1014-летие города. Хедлайнерами праздничной программы возле центра семьи «Казан» станут Feduk, Лэйна, а также группы «POMPEYA» и «Рондо».

В 12:00 состоится открытие второй очереди парка «Белые цветы». Празднование будет проходить на нескольких площадках. В шестой раз на Площади Тысячелетия пройдет авто-мотошоу «Kazan city raicing». Зрители смогут увидеть проезд колонны из 50 мотоциклистов, на Площади финиширует мотопробег «От Московского Кремля — к Казанскому Кремлю на встречу 100-летию ТАССР».

В Казанском Кремле будет проходить фестиваль городской культуры и искусств «Tat Cult», хедлайнерами фестиваля будут известные исполнители Аигел и Альберт Нурминский.

В 17:00 у Центра семьи «Казан» начнется концертная программа с участием Fedukа, Лэйны, групп «POMPEYA» и «Рондо». В 20:00 на площади перед Дворцом Земледельцев пройдет оперный фестиваль под открытым небом «Казанская осень».

Завершится празднование Дня города традиционным праздничным салютом в 22:00 над Казанкой.