В День города муниципальные парковки Казани будут работать бесплатно

Сегодня, 30 августа, в День Республики Татарстан и города Казани, муниципальные парковки в столице города будут бесплатными. Со схемой расположения можно ознакомиться на сайте «Казанский паркинг».

Отмечается, что бесплатно оставить автомобиль на муниципальной парковке можно будет 4 и 6 ноября, передает пресс-служба мэрии Казани.

Время работы муниципальных уличных парковок установлено по рабочим дням и субботам с 7.00 до 21.00. В ночное время (с 21.00 до 7.00), в воскресенье и праздничные дни (круглосуточно) — плата за размещение машин на уличных парковках не взимается.

Ранее сообщалось, что Минстрой РТ раскрыл подробности реконструкции зоопарка в Казани. По данным ведомства, зооботсад сможет вместить 630 посетителей. Парковка зоопарка рассчитана на 200 автомобилей.

