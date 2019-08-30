Телезрители назвали лучшие отечественные фильмы

Пресс-служба «Первый канал. Всемирная сеть» по итогам опроса 50 тыс. человек назвала лучшие отечественные фильмы в истории.

Так, лучшим детективом стала картина «Приключения Шерлока Холмса и доктора Ватсона», в приключенческом жанре лидирует «Д'Артаньян и три мушкетера». Лучшим детским фильмом стал «Приключения Электроника», музыкальным — «Карнавальная ночь».

В комедийном жанре лучшей стала картина «Любовь и голуби, мелодраматическом — «Москва слезам не верит».

Лучшими актером и актрисой по итогам голосования названы Андрей Миронов и Надежда Румянцева, а режиссером — Леонид Гайдай.

Ранее сообщалось, что картина «Любовь и голуби» стала самым популярным советским фильмов на YouTube.