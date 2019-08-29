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Аллисон — лучший вратарь, ван Дейк — защитник, Месси — нападающий Лиги чемпионов сезона 2018/19

20:10, 29.08.2019
Аллисон — лучший вратарь, ван Дейк — защитник, Месси — нападающий Лиги чемпионов сезона 2018/19
Фото: ru.uefa.com

В Монако во время жеребьевки группового этапа Лиги чемпионов прошла церемония вручения награды лучшим игрокам прошлогоднего турнира.

Лучшим вратарем сезона-2018/19 признан голкипер «Ливерпуля» Аллисон Беккер, лучшим защитником стал его коллега Вирджил ван Дейк.

Лучшим полузащитником и нападающим турнира были признаны игроки «Барселоны» Френки де Йонг и Лионель Месси.

Напомним, ранее стали известны команды, с которыми предстоит сыграть российским клубам на групповом этапе Лиги чемпионов.

СпортФутболОбщество
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