Владелец заблокированного в России PokerStars запустит рекламу на российском ТВ

Канадская Stars Group, владеющая заблокированным в России сайтом онлайн-покера PokerStars, запустит рекламу на российском телеканале UFC. Также группа намерена получить в ФНС букмекерскую лицензию.

Гендиректор Stars Group Рафи Ашкенази заявил, что эти действия направлены на восстановление бизнеса в России, передает РБК.

Группа не имеет лицензии на проведение азартных игр в РФ, поэтому PokerStars был заблокирован в России еще в 2014 году.

При этом отмечается, что выручка Stars Group за первое полугодие превысила $1,2 млрд, из них покер принес около трети — $411,6 млн.

В налоговой службе сообщили, что рекламировать онлайн-казино или онлайн-покер на российском ТВ нельзя, поскольку азартные игры в России разрешены только в специальных игорных зонах.