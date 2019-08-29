Владелец заблокированного в России PokerStars запустит рекламу на российском ТВ
Канадская Stars Group, владеющая заблокированным в России сайтом онлайн-покера PokerStars, запустит рекламу на российском телеканале UFC. Также группа намерена получить в ФНС букмекерскую лицензию.
Гендиректор Stars Group Рафи Ашкенази заявил, что эти действия направлены на восстановление бизнеса в России, передает РБК.
Группа не имеет лицензии на проведение азартных игр в РФ, поэтому PokerStars был заблокирован в России еще в 2014 году.
При этом отмечается, что выручка Stars Group за первое полугодие превысила $1,2 млрд, из них покер принес около трети — $411,6 млн.
В налоговой службе сообщили, что рекламировать онлайн-казино или онлайн-покер на российском ТВ нельзя, поскольку азартные игры в России разрешены только в специальных игорных зонах.
Справка
Спортивный телеканал UFC был запущен в сетях «Ростелекома» в апреле этого года и показывает в прямом эфире трансляции всех турниров UFC, а также записи уже прошедших боев.
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