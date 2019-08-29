Глава Haier Group на лекции в Татарстане раскрыл секреты успешного существования компании

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Мировая легенда, председатель совета директоров Haier Group Чжан Жуйминь по приглашению ректора КФУ Ильшата Гафурова выступил в Казани с лекцией «Создание модели интернета вещей мирового уровня». Китайский гость является одним из 50 ведущих мыслителей мира в области управления.

Из полуразрушенного завода холодильников Чжан Жуйминь вырастил крупнейшую корпорацию. Для этого он разработал целую философию управления бизнесом, о которой и рассказал собравшимся в концертном зале КФУ. В основе принципов Чжан Жуйминя — самокритичность, сомнение в своей правоте, постоянная работа над собой, отрицание бюрократии.

По мнению главы Haier Group, срок жизни традиционного предприятия в эпоху интернета вещей — 25 лет, если оно не будет совершать саморазрушения, внутреннего переворота во имя развития и дальнейшей жизни. Не руководитель является главой предприятия, а потребитель. Глава компании должен создавать условия, чтобы сотрудники максимально раскрывали свои возможности. Благодаря такому подходу мировой оборот корпорации Haier Group в 2018 превысил 39 млрд долларов, она 10 лет возглавляет список мировых брендов бытовой техники. 80 тыс. сотрудников работают на предприятиях корпорации по всему миру.

Напомним, вчера в Набережных Челнах открылся завод стиральных машин Haier.