На Дне республики в Челнах выступят «А-студио» и диджей Groove

30 августа на Дне республики в Набережных Челнах хедлайнерами праздника станут российская группа «А-студио» и диджей Groove.

В этот день народные гулянья начнутся в 10.00 с фестиваля цветов «Акварель-2019». Цветочный городок разместится на проспекте Хасана Туфана от проспекта Чулман до улицы Раскольникова. Композиции будут находиться там до 1 сентября.

В 11.00 часов стартует двухчасовое дрифт-шоу, которое устроят молодые челнинцы, выступающие на различных автосоревнованиях по всей России. В это же время на городском ипподроме начнутся конноспортивные соревнования, в которых примут участие более 100 наездников со всего Закамского региона, сообщает пресс-служба исполкома города.

С 12.00 до 13.30 более 30 КАМАЗов различной модификации встанут одной яркой колонной вдоль парка поселка Сидоровка.

Также одной из главных праздничных площадок станет парк Победы. С 14.00 до 17.00 на главной сцене пройдет большой праздничный концерт с участием молодежных творческих коллективов, победителей многочисленных фестивалей и конкурсов. В 19.30 на сцену выйдет группа «А-студио». В 20.30 начнется развлекательная программа от «Авторадио» с участием популярного диджея Groove. В 21.30 начнется праздничный салют.

Ранее сообщалось о том, что День города Бугульмы пройдет 30 августа на площади Дома техники. Хедлайнерами станут МакSим, Natan и победитель и финалистка второго сезона шоу «Песни» на ТНТ Слава Slame и Анет Сай.

