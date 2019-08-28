Хедлайнерами Дня города в Бугульме станут MaкSим, Natan и Слава Slame

30 августа в Бугульме будет отмечаться День города. Праздничные мероприятия пройдут на площади Дома техники. Хедлайнерами станут МакSим, Natan и победитель и финалистка второго сезона шоу «Песни» на ТНТ Слава Slame и Анет Сай.

В этот день пройдет фестиваль Bugulmafest 2019. Вечером, в 17.00, начнется концертная программа с участием групп «Киви» (Бугульма), «Если просто» (Лениногорск), With (Казань). Они выступят в рамках блока Rock&Caver Fest, передает «Бугульминская газета».

В 19.00 на сцену выйдут победитель и финалистка второго сезона шоу «Песни» на ТНТ Слава Slame и Анет Сай (Москва), а также популярный рэпер Natan в секции HIP-Hop&Pop-Fest.

В 21.00 планируется выступление популярной певицы МакSим, в 22.00 будет дан праздничный салют в честь Дня города.

Напомним, хедлайнерами праздничной программы в честь Дня города в Казани станут Feduk, Лэйна, а также группы «POMPEYA» и «Рондо».

