Волейболистки сборной России досрочно пробились в плей-офф ЧЕ

Женская сборная России по волейболу досрочно вышла в плей-офф чемпионата Европы, проходящего в эти дни в Турции.

Это стало возможным благодаря победе российских волейболисток над командой Испании со счетом 3-0 (25:15, 25:19, 25:22). После этого успеха сборная России гарантировала себе как минимум третью строчку в группе.

Своих соперников по плей-офф россиянки узнают после заключительного тура в групповом этапе 29 августа, где сборной предстоит сыграть с командой Словакии.