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Журналисты считают, что Россия станет разочарованием ЧМ-2019 по баскетболу

12:57, 28.08.2019
Журналисты считают, что Россия станет разочарованием ЧМ-2019 по баскетболу
Фото: runrepeat.com

Журналисты из 32 стран, представленных на чемпионате мира — 2019 по баскетболу, дали свои прогнозы на предстоящее мировое первенство.

По их мнению, главным фаворитом турнира является США (53,8% первых мест в опросе). Главными разочарованиями ЧМ-2019 для своих болельщиков должны стать сборные Испании (17,3%) и России (13,5%).

Отметим, что национальная команда России едет на турнир в ослабленном составе из-за травм нескольких ведущих игроков.

СпортБаскетболОбщество
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