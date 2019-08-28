На конкурс Минэкономики Татарстана для социально значимых НКО поступили 224 заявки

Сегодня завершился прием заявок на участие в конкурсе по предоставлению субсидий из бюджета Татарстана некоммерческим организациям Татарстана (НКО), реализующим социально значимые проекты. На конкурс поступили 224 заявки из 42 муниципалитетов.

— Из года в год растет интерес некоммерческих организаций к нашему конкурсу. Для сравнения, в 2018 году в конкурсе участвовали 35 муниципалитетов с 199 проектами. Конкурсная комиссия отберет самые достойные проекты, которые будут реализованы до конца 2020 года. Совокупный объем поддержки составит 35 млн рублей, — рассказал министр экономики Татарстана Фарид Абдулганиев.

Конкурс по выделению для НКО субсидий на социально значимые проекты проводится в третий раз.

В этом году больше всего заявок поступило в номинациях: «Развитие благотворительности и добровольчества, патриотическое воспитание молодежи» (44 заявки), «Развитие общественно-культурного пространства муниципальных образований, повышения качества досуга и доступности культурных благ, развитие сферы туризма и гостеприимства» (36 заявок), «Развитие массового спорта, в том числе инклюзивных форм физкультурно-оздоровительной и спортивной деятельности, и популяризация здорового образа жизни» (29 заявок) и «Развитие дополнительного образования, цифрового просвещения, научно-технического и художественного творчества» (25 заявок).