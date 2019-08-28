Казанцев приглашают на День республики — видео

Жителей и гостей Казани приглашают на празднование Дня города и республики.

В видеоролике анонсирована праздничная программа, которая будет 30 августа.

Ранее «Реальное время» публиковало подробную программу празднования. Например, в 12.00 состоится открытие второй очереди парка «Белые цветы». В шестой раз на площади Тысячелетия пройдет авто-мотошоу Kazan city raicing. Зрители смогут увидеть проезд колонны из 50 мотоциклистов, на площади финиширует мотопробег «От Московского Кремля — к Казанскому Кремлю навстречу 100-летию ТАССР». В Казанском Кремле будет проходить фестиваль городской культуры и искусств «Tat Cult», хедлайнерами фестиваля будут известные исполнители Аигел и Альберт Нурминский. В 17.00 у Центра семьи «Казан» начнется концертная программа с участием Fedukа, Лэйны, групп «POMPEYA» и «Рондо». В 20.00 на площади перед Дворцом земледельцев пройдет оперный фестиваль под открытым небом «Казанская осень».

