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В Казани спекулянтам билетами на WorldSkills грозят штрафы до 2 тысяч

07:57, 28.08.2019 1
В Казани спекулянтам билетами на WorldSkills грозят штрафы до 2 тысяч

К административной ответственности привлекли в Казани трех задержанных за спекуляцию билетами на церемонию закрытия WorldSkills. Им грозят штрафы от 500 до 2 тысяч рублей.

Протоколы составлены по ч. 1 ст. 14.1 КоАП РФ (осуществление предпринимательской деятельности без регистрации или без лицензии), уточнили «Реальному времени» в МВД.

Мониторинг распространителей билетов помог оперативникам установить трех перекупщиков — казанцев и москвича. Один купил три билета по цене 1000 рублей за штуку и выставил их на продажу уже по 2 тысячи рублей. Другой накрутил цену в 6 раз — с 500 рублей до 3 тысяч.

Третий торговал 500-рублевыми билетами «на Путина и Киркорова» за 1,5 тысячи.

Детали церемонии закрытия — в материале «Реального времени».

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комментарии 1

комментарии

  • Анонимно 08:18
    показуха. таких спекулянтов на авито - море.
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