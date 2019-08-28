В Казани спекулянтам билетами на WorldSkills грозят штрафы до 2 тысяч

К административной ответственности привлекли в Казани трех задержанных за спекуляцию билетами на церемонию закрытия WorldSkills. Им грозят штрафы от 500 до 2 тысяч рублей.



Протоколы составлены по ч. 1 ст. 14.1 КоАП РФ (осуществление предпринимательской деятельности без регистрации или без лицензии), уточнили «Реальному времени» в МВД.

Мониторинг распространителей билетов помог оперативникам установить трех перекупщиков — казанцев и москвича. Один купил три билета по цене 1000 рублей за штуку и выставил их на продажу уже по 2 тысячи рублей. Другой накрутил цену в 6 раз — с 500 рублей до 3 тысяч.

Третий торговал 500-рублевыми билетами «на Путина и Киркорова» за 1,5 тысячи.

Детали церемонии закрытия — в материале «Реального времени».