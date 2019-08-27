Контрольный матч. «Салават Юлаев» вырвал победу у «Автомобилиста», отыгравшись с 0:3

Сегодня, 27 августа, в Уфе на льду «Уфа-Арены» состоялся товарищеский матч между «Салаватом Юлаевым» и «Автомобилистом».



Гости из Екатеринбурга сразу взялись за дело и к середине матча уже вели со счетом 0:3. Умарк и Бурмистров сократили отставание до минимума, но форвард «Автомобилиста» Гареев оформил дубль — 2:4. За 1,5 минуты до конца игры «Салават» усилиями все того же Умарка и Хартикайнена сравнял счет и перевел игру вначале в овертайм, а потом и до буллитов.

В серии штрафных бросков точнее оказались хозяева — 5:4.

Завтра «Салават Юлаев» сыграет контрольную игру с нижнекамским «Нефтехимиком».

«Салават Юлаев» (Уфа) — «Автомобилист» (Екатеринбург)

5:4 (0:0, 1:3, 3:1, 0:0, 1:0).

Голы:

0:1 (23:42) — Виталий Попов;

0:2 (37:16) — Найджел Доус (Питер Холланд, Андрей Обидин, бол.);

0:3 (38:46) — Артем Гареев (Андрей Обидин, Александр Кучерявенко);

1:3 (39:52) — Линус Умарк (Сакари Маннинен, Филип Ларсен);

2:3 (47:53) — Александр Бурмистров (Захар Арзамасцев, бол.);

2:4 (53:06) — Артем Гареев (Андрей Обидин, Алексей Василевский);

3:4 (58:32) — Линус Умарк (Сакари Маннинен, Тему Хартикайнен, бол.);

4:4 (59:32) — Тему Хартикайнен (Александр Бурмистров, Линус Умарк);

5:4 (65:00) — Тему Хартикайнен (победный буллит).