Министр экологии РФ считает необходимым концентрироваться на добыче нефти в Татарстане и Башкирии

Глава Министерства природных ресурсов и экологии Дмитрий Кобылкин считает, что активно заниматься разработкой арктических запасов не стоит. Он убежден, что пока нефтяники должны сконцентрироваться на добыче в Татарстане и Башкирии.

«Нам нужно думать над коэффициентом извлечения нефти из пластов. Нам надо подключать мозги — науку, делать НИОКР. И тогда у нас будут минимизированы затраты в Татарстане, Башкирии, на Кавказе, в Самарской области», — рассказал министр в интервью газете «Ведомости».

Кобылкин добавил, что на шельфе запасы оцениваются в 50 трлн кубометров газа. Он считает, что через 10—15 лет Россия подойдет к добыче с совершенно новыми технологиями.

«И сейчас нам не нужно рвать когти и бежать туда, рискуя получить техногенную аварию просто потому, что нет технологий», — добавил министр.