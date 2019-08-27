Российский программист выиграл в экспериментальной компетенции «Программные решения для бизнеса» на WorldSkills

В Казани на чемпионате рабочих профессий WorldSkills Kazan 2019 была впервые опробована экспериментальная компетенция «Программные решения для бизнеса». Победителем в ней стал 17-летний россиянин Кирилл Павкин.

Пятое место заняла 18-летняя жительница Татарстана Айгуль Султанова.

Задание компетенции заключалось в анализе бизнес-процессов заданной компании заказчика, разработке и реализации решения на платформе “1С”. 50% оценки итогового результата давало программирование, 25% — презентованный проект, 15% — коммуникация с заказчиком и креативность, еще 10% — организация работы, рассказал основатель и директор компании «1С» Борис Нуралиев.

В соревновании приняли участие девять молодых программистов из России, Кореи, Тайваня и Филиппин. Трое участников состязаний работали на платформе «1С: Предприятие», еще шестеро — на основе продукта Microsoft.

На второй строчке топа экспериментальной компетенции с 56, 74 балла — 18-летняя программистка Tung Yueh Kuo из Тайваня. Третью позицию занял 23-летний Людвиг Витковски из казахстана, набрав 54,2 балла. На четвертой строчке оказался самый зрелый финалист направления 25-летний GyuCHeol Lee из Южной Кореи. Пятое место с результатом 43,7 балла заняла 18-летняя жительница Татарстана Айгуль Султанова. К слову, девушка является студенткой Казанского техникума информационных технологий и связи и действующим победителем WorldSkills Russia в компетенции «IT-решения для бизнеса на платформе 1С: Предприятие 8». Закрыл топ финалистов компетенции 23-летний студент из Филлипин Joven Hayagan c 32,34 балла.

«Мы очень надеемся на то, что результаты этого эксперимента позволят в следующем мировом чемпионате в Шанхае в 2021 году включить нашу технологию и, возможно, технологию других поставщиков для того, чтобы участники соревновались более энергично, более эффективно. Представьте, в «Формуле-1» же разные поставщики машин и соревнуются не только пилоты, но и вендоры», — заключил Борис Нуралиев.