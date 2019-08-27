Зону халяльного питания на WorldSkills ежедневно посещают около двух тысяч участников

Ежесуточно в зоне халяльного питания, организованной на 45-м мировом чемпионате по профессиональному мастерству по стандартам WorldSkills в Казани, отпускается около 2 000 порций. Эту зону посещают свыше 20% всех участников WorldSkills, в их числе и юниоры до 18 лет.

Постоянными посетителями халяльного общепита на WorldSkills являются участники из Малайзии, Индонезии, ОАЭ, Саудовской Аравии, Иордании и Турции, Ирана, отмечает ДУМ РТ в своем «Инстаграм».

Деятельность пункта питания халяль, расположенного на территории международного выставочного центра «Казань Экспо», осуществляется под контролем Комитета по стандарту «Халяль» ДУМ РТ. Всего с начала соревнований здесь отпущено около 8 300 порций, приготовленных по стандартам халяль.

Питание в зоне организуется два раза в день: обед с 11 до 15 часов и ужин с 17 до 22 часов. Для участников соревнований подаются блюда европейской, восточной и татарской кухонь. В меню, которое обновляется в каждый прием пищи, включены первые и вторые блюда и гарниры, салат-бар, выпечка, свежие овощи и фрукты.

Напомним, накануне приезда в Казань оргкомитет 45-го мирового чемпионата по профессиональному мастерству разослал всем участникам письма с рекомендациями не привозить с собой в Россию продукты питания. Меню было согласовано со всеми делегациями, которые приехали в Казань из 63 стран мира.