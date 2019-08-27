В России предложили устраивать одиноких пожилых людей в семьи

Министерство труда направило в региональные правительства информацию о лучших практиках, помогающих повысить рост качества жизни пожилых людей. В документе в том числе рекомендация организовывать для старшего поколения приемные семьи.

В рекомендации приводится опыт Ханты-Мансийского автономного округа, где проект работает уже с 2012 года. Там можно взять в семью «дееспособного гражданина (женщина старше 55 лет, мужчина старше 60 лет), не имеющего детей и проживающего в автономном округе, который по состоянию здоровья не способен самостоятельно осуществлять и защищать свои права и исполнять свои обязанности», пишут «Известия».

В новой семье пожилому назначают помощника, которого определяют решением органа опеки и попечительства. Ему ежемесячно начисляют денежное пособие в размере 10,3 тыс. рублей.

За семь лет действия программы в ХМАО удалось создать 356 приемных семей для пожилых граждан, к 1 августа действовали 173.