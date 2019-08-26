Европейские космонавты перестанут летать на МКС на российских кораблях

Европейское космическое агентство откажется от доставки космонавтов на Международную космическую станцию с помощью российских кораблей «Союз».

Как рассказал глава постоянного представительства ЕКА в России Рене Пишель, в ближайшие годы европейские астронавты будут летать на американских кораблях, которые еще только разрабатываются.

При этом Пишель не исключил, что европейские астронавты могут вновь начать пользоваться российскими кораблями, пишет «Интерфакс».

Ранее Госкомиссия приняла решение о проведении утром 27 августа повторной попытки стыковки с Международной космической станцией (МКС) пилотируемого корабля «Союз МС-14», на борту которого находится робот «Федор».