В Казани пройдет чемпионат России по аквабайку

В сентябре Казань примет чемпионат России по водно-моторному спорту. Лучших аквабайкеров страны определят на озере Нижний Кабан.

С 6 по 8 сентября в столице Татарстана будут соревноваться 60 сильнейших спортсменов страны, в том числе трое самых сильных россиян: Сергей Чемезов и Арсений Матанцев из Москвы, а также Александр Курамшин из Казани.

На чемпионате будут соревноваться в дисциплинах «фристайл», «кольцевые гонки» и «слалом». Отдельно проведут соревнования среди детей. В общей сложности будет разыграно 13 комплектов медалей, сообщает пресс-служба Минспорта Татарстана.

Помимо спортивной части для жителей города и гостей чемпионата предусмотрена развлекательная программа — концерт диджеев после церемонии награждения и ночное фристайл-шоу «Космическая Одиссея».